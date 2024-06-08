شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يتسلم دعوة لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثانى بن الحسين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، لسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، وسفير جمهورية مصر العربية ايهاب سليمان، بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية.

ورحب الرئيس الفلسطيني بالدعوة الكريمة التي تلقاها فعاليات المؤتمر الدولي الهام حول سبل الاستجابة الإنسانية الطارئة لشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة إنسانية وتجويع من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلى.

وحمل الرئيس الفلسطيني ، سفيري الأردن ومصر تحياته للملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، وتقديره الكبير للدور الهام والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والاسراع في إدخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير.