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ضبط 9 تجار سموم بكوكتيل مخدرات في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، ونجحت في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 1.600 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعنصر إجرامي – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض، سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها 1.500 كيلو جرام من مخدر الاستروكس.

كما ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهم 1.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين- فرد خرطوش - ميزان حساس، وعنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- ميزان حساس.

وبدائرة قسم شرطة السلام أول، تم ضبط عنصر إجرامي – له معلومات جنائية، بحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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