المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. خدمات إلكترونية سريعة توفر الوقت والمجهود - خطوات الاستخدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي تقدم الكثير من الخدمات على مدار الساعة للمواطنين بشكل سريع دون الحاجة إلى الذهاب لشركات الكهرباء أو التكدس في طوابير طويلة أمام الشركة وفروعها؛ لأداء مصالحهم.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الخطوات التي يستطيع المواطنون ممن يتعاملون بنظام الممارسة اتباعها؛ لتجنب التعرض لأي غرامات مالية عليهم، ولتقنين أوضاعهم القانونية، في ما يلي:

- يدخل المتقدم على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. اضغط هنا

- كتابة البيانات الكاملة.

- يختار العميل رقمًا سريًّا مكونًا من 8 رموز، وتضم (أرقامًا وأحرفًا كبيرة وصغيرة).

- على العميل حفظ الرقم السري معه.

- إرفاق صورة للبطاقة الشخصية.

- إرفاق عقد ملكية للوحدة السكنية أو المنشأة التجارية الراغب في تركيب العداد لها.

- يتم إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير.

- إرفاق صورة للعقار من الخارج.

رابط تسجيل قراءة العدادات على المنصة الموحدة

وأتاحت شركة الكهرباء رابط تسجيل قراءة العدادات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين في تسجيل قراءات العداد الشهرية، ومعرفة قيمة الفواتير دون انتظار المحصّل، وذلك عبر الطرق التالية:

- الدخول على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء اضغط هنا.

- يتمّ إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم صاحب العداد والمسجل عبر المنصة، وإدخال كلمة المرور أيضًا.

- إدخال القراءة الخاصة بالعداد شهريًّا.

- الضغط على تسجيل.

خطوات تركيب عداد كودي من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

أتاحت المنصة خدمة تركيب عداد كودي عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، اضغط هنا.

- تسجيل البيانات: رقم الهاتف والاسم الأول والثاني، وتسجيل البريد الإلكتروني وتحديد كلمة السر، والرقم القومي.

- الضغط على خدمة تركيب عداد كودي.

- اختيار المحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة سواء (سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات).

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على إرسال الطلب.

- سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام.

خطوات استعلام ودفع فاتورة الكهرباء

- الموقع الخاص بالشركة القابضة مصر.

- الدفع من خلال نقاط التحصيل (مكاتب البريد- البنك الزراعي- مصاري -Bee -أمان- سداد- ممكن - ضامن وقتي- تمام).

- الدفع من خلال (فوري) المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز والمدن.

- الدفع عبر تطبيقات خدمات الكهرباء App Store وPlay Store.

- الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك.

- الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول .

الخدمات المفُعلة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

هناك الكثير من الخدمات المفُعلة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؛ منها طرق تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية، وأيضًا خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء شهريًّا، وهي كالآتي:

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.