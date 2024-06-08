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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تُحذر: الحرارة شديدة على هذه المناطق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، اليوم السبت، إن طقس الساعات المقبلة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

وطالبت الأرصاد، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه و السوائل الباردة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الغد، تشهد حالة الطقس انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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