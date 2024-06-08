بعد صفع عمرو دياب لمعجب.. ماذا يقول القانون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أثار مقطع الفيديو الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة للفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه بالضرب الجدل خلال الفترة الأخيرة، وفتح المجال للحديث عن العقوبات القانونية في مثل تلك الوقائع.

يقول شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن واقعة اعتداء الفنان عمرو دياب على أحد معجبيه بالضرب واقعة مؤسفة، فالاعتداء الجسدي وحتى اللفظي مرفوض بأي حال من الأحوال.

وتابع "سعيد" المحامي الشهير، إنه يحق للشاب الذي تعرض للاعتداء التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف أن المادة (242) من قانون عقوبات، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 10 آلاف لـ 200 ألف جنيه، للضرب البسيط بدون أداة أو ترصد.

وكان تداول رواد منصات التواصل الاجتماع، فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو "يصفع" معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وظهر عمرو دياب في مزاج حاد في الفيديو المتداول، بينما كان يصر أحد المعجبين على التقاط "سيلفي" مع "الهضبة"، خلال غنائه حفل الزفاف، مما دفعه بتوجيه "صفعة" للمعجب على وجهه، قبل أن يتدخل الأمن ويقوم بإبعاد الأخير.