قرصه وضايقه.. أول تحرك قضائي من عمرو دياب ضد الشاب الذي صفعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حرر محامي الفنان عمرو دياب، محضراً في قسم شرطة التجمع الأول، ضد شخص لقيامه بقرصة ومضايقته، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة.

وتابع: "ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.