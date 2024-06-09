إلغاء حبس المصممة غادة والي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول استئناف المصممة غادة والي وألغت حبسها 6 أشهر وأيدت تغريمها 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة مصممة الجرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.

وقالت غادة والي، 34 سنة، حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" ووقعت عقدًا مع شركة "ار ايه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

وأضاف أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث ونفذت 36 تصميم صناعي في 4 محطات وهو أكثر من المطلوب "التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل".

وأوضحت أن قيمة التعاقد كانت 878 ألف و281 جنيه, على أن تنفذ خلال عامين.

وعن مشكلة تصميمات محطة كلية البنات، قالت إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2 "بحسبة بسيطة التصميمين بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي.