أخبار مصر

واقعة غريبة| عامل يعرض مقبرة أثرية للبيع على فيسبوك.. والداخلية تتحرك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن بيع "شاهد قبر ملكي" أثري.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وبحوزته (2 شاهد قبر ملكي - 2 عملة معدنية).

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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