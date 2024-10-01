احذري تخزين البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. 5 أسباب ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطاطس المسلوقة من الأطعمة الأساسية والشائعة لدى الكثيرين، ومع ذلك، تظن ربات البيوت أن حفظها في الثلاجة هو أفضل طريقة للحفاظ عليها، دون وعي منهن أن هذه العادة تؤثر سلبًا على نكهة وملمس وقيمة البطاطس الغذائية، وفقا لموقع "timesofindia".

أسباب تدفعك لتجنب تخزين البطاطس المسلوقة في الثلاجة:

التأثير على الملمس

عند تبريد البطاطس المسلوقة، تتعرض النشويات الموجودة فيها لتحول كيميائي، ما يسبب تغيير ملمسها ومذاقها.

فقدان النكهة

تحتوي البطاطس على مركبات متطايرة تمنحها نكهتها المميزة، لذا عند تخزينها في الثلاجة، تتأثر هذه المركبات بدرجات الحرارة المنخفضة، ما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من نكهتها.

زيادة مستويات الأكريلاميد

يؤدي تبريد البطاطس المسلوقة ثم إعادة تسخينها إلى ارتفاع مستويات الأكريلاميد، وهي مادة كيمايئية موجودة في الأطعمة النشوية، وارتفاع مستوياتها عن المعدل الطبيعي يضر بصحة الجسم.

فقدان القيمة الغذائية

البطاطس المسلوقة مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والبوتاسيوم، ولكن، عند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة في الثلاجة، فإن بعض هذه العناصر الغذائية تتدهور وتفقد فعاليتها.

التلف السريع

البطاطس المسلوقة المخزنة في الثلاجة تتعرض للتلف بشكل أسرع، وتظهر عليها بقع بنية، هذا يرجع إلى تحول النشويات إلى سكريات تحت تأثير التبريد.

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