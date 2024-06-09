زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ": دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي" تدق جرس إنذار شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة الخاصة بـ"الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات" والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تدق جرس إنذار شديد الخطورة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وأشار الخولي إلى أن الحكومة والمجالس النيابية لا بد لها من دور كبير في هذا الملف الحيوي والخطير، وكذلك العمل على تغيير النمط التعليمي والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التكنولوجي؛ لأنه لغة العصر، ولذلك لا بد أن نوجه من البداية إلى التعليم التكنولوجي؛ لأننا لا نحتاج إلى شهادات لمجرد الحصول على شهادة أو شهادات تُعلق على الحوائط، ولكن نريد شهادة للعمل وأن تكون مطلوبةً في سوق العمل.