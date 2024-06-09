المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص بالاتجار في الحشيش بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد خالد سعد، وأمانة السر محمد هلال، ووائل سيد.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت القضية لمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، على خلفية التحقيقات في القضية 1594 لسنة 2024 جنايات الصف.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الصف عن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزتهم قطع كبيرة من مخدر حشيش.

تم القبض على المتهمين وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.