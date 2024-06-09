"مرسيدس معاقين" تهدد حرية الفنان كمال أبورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهم موظفًا من ذوي الهمم الفنان كامل أبورية بالنصب وتهديده بسبب خلاف على سيارة ماركة "مرسيدس" موديل 2008 مخصصة لمتحدي الإعاقة.

الموظف الخمسيني حرر محضرًا بقسم العجوزة قال إنه حصل على خطاب لشراء سيارة مخصصة للمعاقين وبسؤاله عن صلة "أبورية" أفاد بأنه اشترى منه الجواب مقابل 400 ألف جنيه والمحظر بيعها لمدة 5 سنوات.

الشاكي أوضح أنه حاول استعادة السيارة وإعادة المبلغ للمثل الكبير لكن طلب قوبل بالرفض وفوجئ به يهدده بإيصال أمانة وقعه على نفسه سابقًا ليقرر اللجوء للشرطة "أنا اتنصب عليا يا باشا وعايز حقي".

مأمور قسم العجوزة العميد أحمد الدسوقي حرر محضر بأقوال الموظف وأحالها رئيس القطاع إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدًا لاستدعاء "أبورية" وسماع أقواله.