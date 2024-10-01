موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني بنصف نهائي سوبر جلوب.. والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يلتقي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره ماجديبورج الألماني ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى دور نصف النهائي كأفضل صاحب مركز ثاني بالدور التمهيدي على حساب الزمالك والخليج السعودي.

يذكر أن الأهلي كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15، فيما خسر على يد برشلونة في المباراة الثانية بنتيجة (31/23).

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