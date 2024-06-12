رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر وشعبها العظيم وسائر بلاد المسلمين بالخير والأمن والسلام.

جاء في نص برقية التهنئة:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى جميع أبناء الشعب المصري العظيم، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ."

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "أعاد الله على سيادتكم هذه المناسبة المباركة، وعلى بلادنا العزيزة، وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع بالخير والأمن والسلام".