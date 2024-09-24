ستوري نجوم كرة القدم.. أحمد فتحي مع هنري.. أيمن حفني في الزمالك.. وحمدي ضد تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال آخر 24 ساعة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر المحترف المصري، حمدي فتحي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" تجمعه بتريزيجيه في مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري.

وشارك لاعب الزمالك، أحمد أيشو، صورة تجمعه بأيمن حفني أثناء حضوره تمرين الفريق ودعمهم قبل السوبر ضد الأهلي.

وأعاد طاهر محمد طاهر نشر "ستوري" رامي ربيعة والتي ظهرا فيها مع عمرو السولية وحسين الشحات أثناء الاحتفال بدرع الدوري.

ونشر لاعب الزمالك، دونجا، صورة لأحمد فتحي مع هنري في مباراة لمنتخب مصر ضد فرنسا، وعلق: "أسطورة".

وشارك رامي ربيعة مقطع فيديو لهدفه في نهائي السوبر الأفريقي 2012 ضد ليوباردز الكونغولي.

واستعرض المصري لاعب الخلود، كريم أشرف، صورة له بالزي السعودي في اليوم الوطني السعودي.

ونشر لاعب الزمالك، أحمد حمدي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" وهو يواصل التأهيل من الإصابة في صالة "الجيم".

وهنأ كريستيانو رونالدو زملائه في النصر السعودي بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

وشارك أيمن أشرف صورة من تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

ونشر لاعب مانشستر سيتي، سافيو، صورة له مع برناردو سيلفا أثناء تدريبات صالة "الجيم".

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