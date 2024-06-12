"لبيان بلوغه الإدمان من عدمه".. محامي "سفاح التجمع" يطلب عرض موكله على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

طالب محامي "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات، بعرض موكله على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

كما طالب الدفاع بعرض المتهم على استشاري طبي بمصلحة الطب الشرعي لبيان مدى بلوغه درجة الإدمان من عدمه، وعما إذا كان غياب المادة المخدرة عنه -إن صح تعاطيه- لها أثر على الوعي والإدراك.

كما طالب محامي "سفاح التجمع"، من هيئة المحكمة عدم تصوير جلسة المحاكمة حرصًا على نجل المتهم وما سوف يتعرض له إيذاء نفسي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات مُحاكمة المُتهم "كريم.س"، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "سفاح التجمع"، إلى جلسة 16 يوليو المقبل.

وجاء قرار المحكمة للإطلاع، وفض الأحراز- في جلسة سرية-، وسماع مرافعة النيابة العامة.

كان المُتهم "كريم.س" وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع من محبسه فى مأمورية خاصة، لحضوره أولى جلسات نظر مُحاكمته على خلفية اتهامه بقتل 3 سيدات "ليل" والتخلص من جثثهن في الصحراء خشية فضح أمره.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، إنه ورد للنيابة العامة - يوم الخميس الموافق 16 من شهرِ مايو الجاري- إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، لذا قررت رفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، حيث أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن.