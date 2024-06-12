مخدرات العيد.. ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ 2.6 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 متهمين بينهم سيدة، بحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4.520 كيلو جرام – سلاح أبيض – ميزان حساس- كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى مقلد "عملات أجنبية"- 8000 قرص لعقار الترامادول المخدر- كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.682 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.