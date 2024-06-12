قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.