بعثة الحج: الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات وصلت إلى مراحلها النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن أيمن عبدالموجود، مساعد رئيس بعثة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يعلن أن الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات قد وصلت إلى مراحلها النهائية وستتم غدًا عقب صلاة الجمعة.

في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أوضح عبد الموجود أن الخطة المعدة تضمنت متابعة دورية لأحوال الحجاج تحت إشراف نفين القباج، مستعينين بغرفة عمليات تعمل بشكل مستمر، وتوفير 136 أتوبيس مكيف لنقل الحجاج.

أكد مساعد رئيس بعثة الحج، أن الخطة الزمنية لتصعيد الحجاج مدروسة بعناية لتجنب التكدس، وذلك من خلال تخصيص حوالي 5 ساعات لإتمام العملية.

وفي إطار الاستعدادات، أشار عبد الموجود، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوعية الحجاج بشأن الأجواء الحارة وكيفية التعامل معها، مع تأكيد على توفير كافة وسائل الراحة من مياه، عصائر، وفواكه لتعويض السوائل، وضمان أن جميع المخيمات مزودة بأنظمة تكييف لمواجهة الحرارة.

مساعد رئيس بعثة الحج، شدد على أن هناك منظومة كاملة تعمل على رعاية الحجاج تحت إشراف اللواء مصطفى حسن، وبتنسيق بين وزارات الصحة، السياحة، التضامن، والداخلية لضمان سير الحج بسلاسة وأمان.

كما نصح مساعد رئيس بعثة الحج، الحجاج بالبقاء في المخيمات خلال ذروة الحرارة في يوم عرفة لتجنب ضربات الشمس والضياع، مؤكدًا على ضرورة البقاء في مجموعات لتسهيل الإشراف والمتابعة.