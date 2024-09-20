إصابة إسرائيلي بجروح أثناء اعتراض صواريخ بالجولان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان.

وأضافت القناة أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.

وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.