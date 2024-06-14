عيد الأضحى 2024.. مستثمرو السياحة: إشغال فنادق القاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة 100 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب إشغال الفنادق في القاهرة والإسكندرية و العلمين الجديدة تصل إلى نسبة 100٪؜ .

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء مثل رأس سدر ودهب وطابا ونويبع تتراوح ما بين 75 و 80٪؜.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أنه يوجد عدد من الجنسيات المختلفة في شرم الشيخ وجنوب سيناء، مثل الإيطاليين و الروس والأوكران والبولنديين والأتراك والعرب والمصريين والكازاخستانيين.

وأشار عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن نسب الإشغال بمرسى علم والغردقة تصل إلى 90٪؜ في أغلب الفنادق ومعظمها جنسيات أجنبية بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل