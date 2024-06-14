بالصور.. مصدر يكشف حصيلة ضحايا وخسائر حريق "الزرايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تحاول قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، السيطرة على الحريق الذي شب بمنطقة الزرايب بحي البراجيل بالجيزة.

وأفاد مصدر أمني الخليج 365، اليوم الجمعة، أن قوات الحماية المدنية دفعت باكثر من 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل.

وأضاف المصدر أن الحريق أسفر عن إصابة حوالي 15 شخص بالاختناق، كما أسفرت ألسنة اللهب عن نفوق عدد كبير من الماشية.

في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإطفاء الزمن لمحاصرة ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء الحريق.