فوز فريق Magic AI من طلاب جامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد وجامعة الملك سعود، بالمركز الأول في مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحرز فريق Magic AI، الذي ضم مجموعة من طلاب جامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد وجامعة الملك سعود، المركز الأول في مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2024، التي تم تنظيمها للمرة الأولى في المملكة.

وقد تم منح الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية إلى جانب إتاحة الفرصة للفائزين للمشاركة في برامج التدريب الداخلي في شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال.

استقطبت مسابقة الاستدامة السعودية 2024، في نسختها الأولى، مشاركة واهتماماً واسعاً في أواسط طلاب الجامعات، حيث تجاوز عدد الطلبات للتسجيل في المسابقة، أكثر من 300 طلب.

وتم تقديم 65 فكرة، تضمنت اقتراحات لعدد من الحلول الذكية في مجالات الاستدامة والبيئة. وتهدف هذه المسابقة، التي تم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، إلى تشجيع جيل الشباب، على استخدام التكنولوجيا، للتوصل إلى حلول تساهم في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة الموارد، وجودة الحياة بشكل عام في البيئات الحضرية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على هذا الفوز قالت سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد: " نؤمن بأن بناء المستقبل المُستدام يبدأ من خلال الجهود التي نقوم بها اليوم، والمتمثلة باتّخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين البيئة والاقتصاد والمجتمع على حدٍ سواء. وتندرج الاستدامة، في صلب التزامنا الراسخ تجاه مجتمعاتنا، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتركيزها على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وقال سومانتا روي، نائب الرئيس ورئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في تاتا للخدمات الاستشارية:" في ظل مسيرة التوسع العمراني والحضري المتنامية، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تجدد شركة تاتا للخدمات الاستشارية، التأكيد على التزامها بدعم تطوير البيئات والمناطق الحضرية في المملكة، التي تتيح التناغم والانسجام بين الإنسان والطبيعة. ولقد شكلت مستويات الإبداع والشغف التي عبّر عنها الطلاب، الذين تأهلوا إلى نهائيات مسابقة TCS Sustainathon 2024، مصدر إلهام بالنسبة لنا. إذ تعكس الحلول المبتكرة التي قدموها، فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مدننا العصرية، وتؤكد على التزام جيل الشباب بخلق مستقبل أكثر استدامة. وتفخر شركة تاتا للخدمات الاستشارية، بدعم هؤلاء الشباب الذين يتمتعون بالقدرات والإمكانيات لصنع التغيير الإيجابي، وستحرص على أن توفر لهم منصة، تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى حلول عملية ".

وقدمت الفرق الـ12، التي تأهلت إلى المرحلة النهائية، الحلول المبتكرة الخاصة بها، أمام لجنة تحكيم، خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر مؤسسة الملك خالد بالرياض.

كما شهد الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين، حضور سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة.

ونال الفريق الفائز بالمركز الأول، جائزة نقدية بقيمة 20 ألف ريال سعودي، فيما حصل الفريقان الفائزان بالمركز الثاني والثالث على 15 ألف ريال و10 آلاف ريال على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت الفرق المتبقية المشاركة في المسابقة، على 5000 ريال سعودي وقسائم هدايا لكل منها.

وقال الفائز عبد الرحمن الحسن، من جامعة الملك سعود:" ندرك نحن جيل الشباب أهمية التكنولوجيا، التي تُشكل قوة فعّالة لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وكوكب الأرض. وتمحورت فكرتنا حول الاستثمار الذكي في المياه، حيث عملنا على تطوير جهاز ذكي، يمكن توصيله بسهولة بصنابير المياه، لمراقبة حجم الاستهلاك والكشف عن التسريبات. وتركز هدفنا الرئيسي، حول تقديم وسيلة تساهم في الحفاظ على المياه، وتكون متاحة للجميع. ووفرت لنا مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2024، منصة رائعة للتعاون والابتكار وتجسيد فكرتنا وتحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع. ونحن سعداء بأن فكرتنا، أظهرت أهمية الاستثمار الذكي في المياه وكيفية تطويره، للإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمملكة العربية السعودية والعالم".

تُعتبر مسابقة الاستدامة TCS Sustainathon، مسابقة عالمية تهدف إلى تحفيز إبداع الشباب للاستفادة من التقنيات الرقمية، لمعالجة القضايا المجتمعية والاقتصادية والبيئية، نحو تحقيق مستقبل مستدام.

كما توفّر هذه المسابقة السنوية، التي تنظمها شركة تاتا للخدمات الاستشارية، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاع، منصة بارزة، فرص التعاون بين المبتكرين الشباب مع الشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية لابتكار حلول مشتركة لمشاكل وقضايا الاستدامة.

وشملت الموضوعات التي طُرحت في إطار المسابقة في السنوات السابقة ،"القضاء على الجوع" وصولاً إلى "إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة".