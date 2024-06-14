"الزرايب" تحولت كتلة نيران.. اللقطات الأولى للحريق الهائل في البراجيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ليلة عصيبة مر بها سكان منطقة الزرايب بحي البراجيل، بسبب الحريق الهائل الذي نشب بالمنطقة، وأسفر عن العديد من الإصابات بين المواطنين، وتسبب في نفوق عدد كبير من الماشية.

تظهر صور الحريق ارتفاع ألسنة النيران لمسافة أمتار، وامتدادها أفقيًا إلى مساحة كبيرة، حيث حولت النيران المنطقة وكأنها كتلة من اللهب.

فولا يزال رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على النيران محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى أماكن أخرى

وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق وأيضا تم الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين جراء الحريق.