الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 19 يونيو.

وتوقعت الأرصاد استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الأحد ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.