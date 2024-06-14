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الحرارة ٤٣ درجة في الظل.. طقس ثاني أيام ذروة الموجة الحارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة اليوم الجمعة، ثاني أيام ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت الهيئة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرار ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتكون الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل، مطالبة بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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