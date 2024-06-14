الحرارة ٤٣ درجة في الظل.. طقس ثاني أيام ذروة الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة اليوم الجمعة، ثاني أيام ذروة الموجة الحارة.

وأعلنت الهيئة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرار ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتكون الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل، مطالبة بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.