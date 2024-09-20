تأثير تناول الفول والبصل صباحًا على مستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الفول والبصل هما عنصران أساسيان في العديد من المأكولات الشرقية، ويتميزان بقيمتهما الغذائية العالية، ولكن، هل تساءلت يومًا عن تأثيرهما على مستويات الكوليسترول في الجسم، خاصة عند تناولهما في وجبة الإفطار؟

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول، إن الفول صديق القلب وخافض الكوليسترول

الألياف الغذائية

​​​​​​​وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، يحتوي الفول على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا حيويًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. الألياف ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء وتساعد على إزالته من الجسم قبل امتصاصه.

البروتين النباتي

الفول غني بالبروتين النباتي، وهو بديل صحي للبروتين الحيواني. البروتين النباتي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول.

المغنيسيوم

يحتوي الفول على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

البصل كنوز مخفية لصحة القلب

الكيرسيتين

يحتوي البصل على مادة الكيرسيتين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وحماية القلب والأوعية الدموية.

الكبريت

يحتوي البصل على مركبات الكبريت، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

الفول والبصل معًا قوة مزدوجة لخفض الكوليسترول

عند تناول الفول والبصل معًا في وجبة الإفطار، فإنك تجمع بين فوائد هذين الغذاءين لتكوين وجبة صحية وقليلة الدهون، تساعد على

خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل الألياف والمركبات النباتية الموجودة في كليهما.

زيادة مستويات الكوليسترول الجيد بفضل الكيرسيتين والكبريت الموجودين في البصل.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بفضل تأثيرهما المضاد للالتهابات وخفض ضغط الدم.

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