مشروبات تؤثر على خصوبة الرجال- احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - يشكل نمط الحياة الصحي، بما في ذلك عادات النوم والتغذية، عاملاً حاسمًا في الحفاظ على الخصوبة. قد تتفاجأ بمعرفة أن بعض المشروبات التي تتناولها قبل النوم قد تؤثر سلبًا على صحتك الإنجابية.

التأثير على الهرمونات

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول لمصراوي، بعض المشروبات تحتوي على مواد قد تؤثر على توازن الهرمونات، مما يؤثر بدوره على الخصوبة لدى الرجال والنساء.

جودة النوم

بعض المشروبات قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم، مما يؤثر سلبًا على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك الخصوبة.

التأثير على الجهاز الهضمي

بعض المشروبات قد تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي، مما يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية للخصوبة.

أبرز المشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم:

المشروبات الغازية

تحتوي على السكريات المضافة والكافيين، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم وتسبب الأرق.

القهوة والشاي: يحتويان على الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي ويجعل النوم صعبًا.

العصائر الصناعية

غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتحتوي على مواد حافظة قد تهيج الجهاز الهضمي.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

مثل المشروبات الطاقة، والتي تحتوي على جرعات عالية من الكافيين.

نصائح طبية مهمة

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة قبل النوم.

خلق روتين مهدئ قبل النوم

الحفاظ على بيئة نوم مريحة

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