مالك مصنع وأجنبيان آخر الضحايا.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تشكيل عصابي ضم 7 متهمين -لـ6 منهم معلومات جنائية- انتحلوا صفة رجال شرطة للنصب على صاحب مصنع ومدير مبيعات -يحمل جنسية إحدى الدول- وسرقتهما بمدينة السادس من أكتوبر.

تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه الرائد أحمد فايز توصلت إلى أن المتهمين استولوا على مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة وساعة يد ولاذوا بالفرار قبل ضبطهم في مأموريات متفرقة.

المتهموا أكدوا تخلصهم من الهواتف المحمولة بإلقائها خشية تتبعهم، كما أقروا بارتكابهم واقعة أخرى والاستيلاء على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سماعة إلكترونية – 3 بطاقات بنكية) من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات و(5 سيارات ومسدس صوت المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.