شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة فودان الصينية بجامعة القاهرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه بجامعة القاهرة الدولية، وفدًا من جامعة فودان الصينية التي تعد من جامعات القمة في التصنيفات الدولية، برئاسة دكتور جين لي رئيس الجامعة، ووفد رفيع المستوى من السفارة الصينية، وذلك في إطار جهود الجامعتين لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ترحيب جامعة القاهرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المرموقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون الدولى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التعاون مع الصين فى إطار الملفات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آفاق التعاون بين الجامعتين في مختلف المجالات وأهمها تبادل الطلاب والباحثين، وإنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة، وإجراء البحوث العلمية، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة.

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ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والصين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي.

حضر اللقاء من جامعة فودان عميد معهد الذكاء الاصطناعي والابتكار، وعميد مدرسة علوم وتكنولوجيا المعلومات، والعميد التنفيذي لمعهد الظواهر البشرية، وعميد معهد السياسة العامة العالمية، وعميد مدرسة التبادل الثقافي الدولي، ونائب مدير مكتب الشراكات العالمية بجامعة فودان، ومدير برنامج بمعهد السياسة العامة العالمية بجامعة فودان، والدكتورة رحاب صبح رئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة.