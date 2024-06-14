شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على متطرفين إسرائيليين متهمين بإعاقة المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة، متهمة بإعاقة توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين فى غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأورد بيان أن الخارجية الامريكية "تستهدف اليوم "تساف 9"، وهى مجموعة اسرائيلية متطرفة عنيفة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التى تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين فى غزة".