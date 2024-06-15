شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه منذ الأسبوع الماضي تم تشكيل غرفة علميات لمتابعة استعدادات الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد في المحافظات، مفيدا بأنه تم تجهيز أكثر من 6 آلاف ساحة بخلاف المساجد.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه يتم تنسيقها بين مديرات الأوقاف والجهات المسئولة في المحافظات لاستيعاب المصلين وفرشها، مشيرا إلى أنهم وجهوا بتوفير أماكن للسيدات حتى تكون مهيئة لصلاتهن، موضحا أنه لا يجوز شرعا للمرأة تصلي بجوار الرجل في الصلاة وفي إشارات لتنظيم أماكن الصلاة.

وأشار هشام عبد العزيز، إلى أن هناك تنبيها على الخطباء بعدم التطويل في خطبة صلاة عيد الأضحى والتخفيف على المصلين والخطبة حد أقصى لا تتعدى 10 دقائق، موضحا أنهم سيعطون رسالة من خلال الخطبة أن يكون الناس إيجابيين ويكون في تكافل وتعاون واحياء للسنة النبوية.

