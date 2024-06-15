شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات الركاب بالعيد من داخل قطار النوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفل ركاب قطار النوبة بالعيد المتجهة لأسوان، خلال رحلتهم من الإسكندرية لأسوان مرورا بالقاهرة، حيث علقت هيئة السكة الحديد الزينة والبالونات، للاحتفال بالعيد، وخصصت السكه الحديد عدد من القطارات لخدمه اهالي النوبه ، وذلك بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل ومشاركتاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجميع أبناء الشعب المصري .



ووفرت الهيئة توفير قطارات بناء على طلب العديد من جمعيات وأبناء النوبة بتخصيص عدد من القطارات لخدمتهم بين كل من محافظه القاهرة والإسكندرية وأسوان وذلك تسهيلا من الهيئة للوصول لمحافظاتهم لقضاء عيد الاضحي المبارك.



وشغلت الهيئة قطارات النوبة بين الاسكندرية وأسوان كالتالي:

يوم 14/6/2024 فقط

- قطار 2250 بتركيب 14 عربه تحيا مصر يقوم من الاسكندريه الساعه 12:30 ويصل اسوان الساعه 5:50 ومخصص بالكامل لنادي الجعافرة الرياضي بالاسكندرية ولا يتم صرف التذاكر عليه من المحطات المتوسطة

- قطار 2251 بتركيب 14 عرض تحيا مصر يقوم من اسوان الساعه 18:30 ويصل الاسكندريه الساعه 11:50

- يتم قيام فوارغ قطاري 2250 / 2251 من القاهره والاسكندريه بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدا لخدمة الجمهور والذين ابدوا سعادتهم لما تبدية الهيئة من جهود ملموسة لخدمة جمهور الركاب وخاصة في المناسبات والأعياد والإهتمام بجميع أبناء الوطن.



قطار النوبة



قطار النوبة



قطار النوبة