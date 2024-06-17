شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

قالت الحكومة الإسرائيلية، إنها تعمل على تعزيز وزيادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بعد اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة لمركز الوزراء الأمني.

ذكرت شبة سي إن إن، أن كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة مدفوعة جزئيا على الأقل برفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلني الالتزام بحل الدولتين.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن هذه الخطوة هي مكافأة للإرهاب وستعزز حماس، وقال البيان أيضا إن إسرائيل ستدرس الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، في مايو ، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة لكل دولة تعترف بدولة فلسطين، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الأفكار المتطرفة تشكل جزءًا من المقترحات قيد الدراسة حاليًا في إسرائيل.