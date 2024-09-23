 تعثر صفقة انتقال أحمد رفاعي لغزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي خالد الغندور تعثر انتقال أحمد رفاعي مدافع الزمالك الشاب لفريق غزل المحلة.
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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك قيد اللاعب في قائمة الإنتظار، والأيام الماضية غزل المحلة طلب التعاقد معه".
وأضاف:" غزل المحلة طلب شراء عقد اللاعب أحمد رفاعي في صفقة بيع نهائي".
وأختتم:" الزمالك رد على طلب غزل المحلة برفض بيع اللاعب والموافقة فقط على إعارته".
وأختتم:" غزل المحلة تمسك بشراء اللاعب ومن هنا تعثرت المفاوضات واللاعب سيستمر في قائمة الإنتظار لحين استقرار الزمالك على موقفه".