شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 مواعيد التشغيل اليومية للمترو والقطار الكهربائي الخفيف - قطار العاصمة - خلال أيام العطلة الرسمية ، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1259 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول ، و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 341 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 136 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

أولاً: الخط الأول والثاني والثالث للمترو

*تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً طوال العام

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول : من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني : من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحاً

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث : من محطة عدلي منصور

الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث : من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 م ساءً

ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني و الثالث

*حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً

*ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر

وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب .

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف LRT

وتنتظم حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يومياً و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق ، وجدول التشغيل كالتالي :

* محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحاً

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً ، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً

* محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً

وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر

* محطة العبور الجديدة ( المعرفة )

أول رحلة الساعة 7:03 صباحاً

آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور ، الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر

* محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 6:11 إلى محطة عدلي منصور

آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور



