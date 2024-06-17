شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب القاهرة ومدير مستشفى الطوارئ يتفقدان مستشفيات قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، مستشفى الطوارئ والاستقبال خلال إجازة عيد الأضحى وبرفقته الدكتور أحمد البتانونى مدير المستشفى، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تلقى تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بـ مستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها الـ 3 أيام الماضية الجمعة ووقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 3079 حالة مرضية، وإجراء 371 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.