شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء آمنة بوسائل المواصلات لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم المواطنون خلال أيام عيد الأضحى، وسائل المواصلات المختلفة للتنقل بين المناطق المختلفة، والاحتفال بأجواء العيد، الأمر الذى دفع شرطة النقل والمواصلات لوضع خطط لتأمين تنقلات المواطنين.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتشهد شوارع القاهرة والمحافظات انتشارا أمنيا مكبرا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، وخلق أجواء آمنة للمواطنين حتى يستمتعوا بالعيد مع ذويهم فى الشوارع والحدائق والمتنزهات.

وتشمل الاستعدادات تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين وتأمين الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.