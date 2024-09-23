اخبار الخليج

الخليج اليوم .. ضبط منشأة عطور استخدمت أسماء شخصيات اعتبارية سعودية وخليجية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور لقيامها باستخدام أسماء محظورة والإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج، ونشر ذلك عبر بيعها في منشأتها التجارية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المنشأة وإزالة موضع المخالفة، واستكمال الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات وضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية.

 

 

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا