شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: مصر تنتج 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة البيئة، أن مصر تتنج ما يقرب من 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، وهناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة أنواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، بالتوازى مع امكانية الاستثمار فيها، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان، ويتم الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة، من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات، وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة ، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات الزم بالقانون كل مولد المخلف ايا كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته، وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده، مؤكدة انه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك امكانية تفعيل التعاون مع بعض الجامعات فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى ، والتنسيق خلال الفترة المقبلة ادمة للتعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.