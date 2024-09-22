شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرفض أي سياسات أحادية للمساس بوحدة أراضي الصومال والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين بالخارج، إنه كان هناك نقاش مطول مع أعضاء الكونجرس، حول الأزمة الحالية في السودان، وكان هناك حوار مطول حول الأزمة الليبية والوضع في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد «عبد العاطي» خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر شددت على أهمية الاحترام والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، كما أجرينا حوارا ونقاشا مطولا بشأن قضية المياه، باعتبارها مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وتم الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية.

وأضاف وزير الخارجية، أنه جرى الحديث عن عديد من القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح، وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وكان الحوار في مجمله إيجابيا، وتأكيد على الطابع الاستراتيجي في العلاقة بين البلدين.