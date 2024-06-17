شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع كنسية.. 1000 معلم كنسى مشروع البابا تواضروس لتطوير تعليم الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة انطلاق المرحلة الرابعة من مشروع 1000 معلم كنسى، وهو مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسى.

وكانت فعاليات الملتقى السابق حضرها مع قداسة البابا 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى.

وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.