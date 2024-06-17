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مشاريع كنسية.. 1000 معلم كنسى مشروع البابا تواضروس لتطوير تعليم الكنيسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الإثنين، 17 يونيو 2024 10:00 م

أعلنت الكنيسة انطلاق المرحلة الرابعة من مشروع 1000 معلم كنسى، وهو مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسى. 

وكانت فعاليات الملتقى السابق حضرها مع قداسة البابا 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى.

وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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