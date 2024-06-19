شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/25 زيادة المساحات المُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان فى حالة القمح، 2.8 مليون فدان فى حالة الذرة، 220 ألف فدان فى حالة الفول البلدى.



وتهدف الخطة زيادة الإنتاجية لهذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع فى السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن فى عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن فى عام 22/2023.



وفيما يخص الموارد المائية والرى تستهدف الخطة تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـ مشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم.



وتستهدف الخطة ايضا، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع فى نظام التحوّل إلى الرى الحديث لتصل مساحة الزراعات التى تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان فى عام الخطة قياسًا بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.