شكرا لقرائتكم خبر عن ليموزين ومجموعة شاى وخنجر.. هدايا ثمينة من بوتين لرئيس كوريا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تبادل الهدايا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج في بيونج يانج حيث وقع الطرفان اتفاقية دفاع مشترك.

ووصل بوتين إلى كوريا الشمالية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد 24 عامًا بالضبط من اليوم الذي زار فيه بيونج يانج آخر مرة، في زيارة تبشر بالتحالف العميق بين البلدين في مواجهة العداء المشترك تجاه الغرب والمخاوف الدولية بشأن تزايد التعاون العسكري بينهما.

وأهدى بوتين كيم سيارة ليموزين فاخرة من نوع أوروس مصممة وفق الطراز السوفيتي، وكان بوتين استقل واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكان بوتين أهدى كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير الماضي، حسبما أعلن البلدان في ذاك الوقت، وهذا معناه أن كيم لديه الآن سيارتان على الأقل من هذا الطراز.

ويشار إلى أن كيم زار شرق روسيا في سبتمبر من العام الماضي، وأطلعه بوتين على إحدى السيارات المدرعة السوداء. وجلس كيم بجانب بوتين في السيارة وبدا مستمتعا بها.

ويُعتقد أن كيم من عشاق السيارات، ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي ربما تم تهريبها، إذ تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية.

كما أهدى بوتين اليوم الأربعاء لكيم مجموعة شاي وخنجر أميرال.

ونقلت وكالة تاس عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى بدوره أعمالا فنية مختلفة تصوره بينها تماثيل نصفية.

وقال بوتين إن روسيا وكوريا الشمالية ستساعدان بعضهما البعض في حالة تعرضهما لهجوم، وذلك بعد توقيع شراكة "ناجحة" مع كيم.

واصطف آلاف الكوريين الشماليين وهم يهتفون "مرحبا بوتين" في شوارع المدينة الواسعة ملوحين بأعلام روسيا وكوريا الشمالية وباقات الزهور، في الوقت الذي بدأ فيه بوتين زيارته الأولى لكوريا الشمالية منذ 24 عاما.

ووقع الزعيمان بعد ذلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة لتحل محل الاتفاقيات السابقة الموقعة في الأعوام 1961 و2000 و2001، وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس. وقال بوتين بعد الاجتماع: "إن اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة اليوم تتضمن، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد أطراف هذه الاتفاقية."

وقال إن الصفقة تشمل "المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية والمجال الأمني أيضًا"، واصفًا الاتفاقية بأنها "وثيقة إنجاز حقًا".

وقوبل بوتين باحتفالات غامرة في حفل استقبال مع نظيره في ميدان كيم إيل سونج في قلب العاصمة الكورية الشمالية، حيث هتف الجنود والعسكريون والأطفال الذين يحملون البالونات على خلفية صور كبيرة لكل زعيم.

وقدم الزعيمان مسؤوليهما ووقفا معًا أثناء عزف النشيد الوطني الروسي قبل أن يركبا سيارة ليموزين مكشوفة ويبتسمان ويلوحان للحشود.