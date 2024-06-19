شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر البيطرية استقبلت 31 ألف أضحية خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن المجازر قد استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وذلك بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية.

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

وفي سياق متصل تواصل الادارة المركزية لـ حماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أية تعديات عليها.

وقام الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بزيارة إلى محافظة الغربية، حيث التقى الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد أعمال حماية الأراضي.

وأشار راشد الى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي الادارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث تم المرور اليوم في رابع أيام عيد الأضحى، المرور على محافظات سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.