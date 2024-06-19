شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا بالصواريخ والقذائف مقر قيادة اللواء الشرقى 769 فى كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، استهدفهم بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏التابع للفرقة 91 في ثكنة كريات شمونة شمال إسرائيل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن قبل قليل، عن مقتل أحد عناصره جراء عدوان إسرائيلي على الجنوب اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت فى وقت سابق عن وقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام جنوب البلاد.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت فى وقت سابق، عن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي كفركلا والخيام جنوبي لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن فى وقت سابق عن استهدفهم بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود جيش الاحتلال داخل مستوطنة المطلة مؤكدين على تحقيق إصابات مؤكدة.