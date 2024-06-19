شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الثالث للمترو بعد اكتماله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 19 يونيو 2024 10:00 م
أنهت وزارة النقل مراحل الخط الثالث للمترو، بعد انضمام 11 محطة، بالتفريعة التى تبدأ من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج وتفريعة جامعة القاهرة.
محطات الخط الثالث للمترو:
- عدلي منصور.
- الهايكستب.
- عمر بن الخطاب.
- قباء.
- هشام بركات.
- النزهة.
- نادي الشمس.
- ألف مسكن.
- ميدان هيليوبليس.
- هارون.
- الأهرام.
- كلية البنات.
- استاد القاهرة.
- المعرض.
- العباسية.
- عبده باشا.
- الجيش.
- باب الشعرية.
- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.
- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
- ماسبيرو.
- صفاء حجازى .
- الكيت كات.
- السودان.
- إمبابة.
- البوهى .
- القومية العربية.
- الطريق الدائري.
- محور روض الفرج.
- التوفيقية.
- وادي النيل.
- جامعة الدول العربية .
- بولاق الدكرور.
- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثانى.
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