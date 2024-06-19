شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الثالث للمترو بعد اكتماله والان مع تفاصيل الخبر

أنهت وزارة النقل مراحل الخط الثالث للمترو، بعد انضمام 11 محطة، بالتفريعة التى تبدأ من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج وتفريعة جامعة القاهرة.

محطات الخط الثالث للمترو:

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- استاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

- السودان.

- إمبابة.

- البوهى .

- القومية العربية.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول العربية .

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثانى.