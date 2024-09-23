الخليج اليوم .. السعودية تتعاون مع "الغذاء العالمي" للحد من سوء التغذية في الصومال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال، ليستفيد منها 180,148 فردًا، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

إلى ذلك، وقع الاتفاقية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة ومدير عام برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، وسيجري بموجب الاتفاقية شراء 1068.5 طن متري من الأغذية المغذية المتخصصة لدعم الاحتياجات الغذائية للأطفال دون سن الثانية والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات، وتوفير خدمات الوقاية من التغذية لـ 122.847 طفلًا دون سن الثانية و57.301 من النساء الحوامل والمرضعات، ويأتي ذلك امتدادًا لدور السعودية الإنساني ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المحتاجين والمتضررين وتوفير الأمن الغذائي في الدول الأكثر احتياجًا.

إلى ذلك، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وجرى في أثناء اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وأشاد خورخي داسيلفا بالمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.