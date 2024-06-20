شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء البيطريين.. تعرف على المستندات اللازمة للقيد بسجلات النقابة والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، المستندات اللازمة للقيد لأول مرة ضمن جداولها، فضلا عن القيد ضمن سجلات وزارة الصحة، ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير تلك الأوراق:

أولا: الأوراق المطلوبة للقيد بسجلات النقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، ووزارة الصحة :-

- عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- عدد (2) صورة شهاده الميلاد.

- عدد (2) صورة الموقف من التجنيد + الاصل للاطلاع.

- عدد (1) فيش وتشبيه حديث باسم النقابة.

- عدد (5) صورة شخصية 4*6.

- عدد (2) شهادة بكالوريوس (أصل).

- دفع مبلغ 400 جنية رسم القيد بسجلات النقابة ووزارة الصحة.



ثانياً : الأوراق المطلوبة للقيد بسجل الأخصائيين بالنقابة:-

- عدد (1) اصل شهادة التخصص للدبلوم – الماجستير – الدكتوراة وصورة شخصية حديثة 4 * 6

- سداد مبلغ 200 جنية رسم تسجيل بسجل الأخصائيين ( اول مرة )

- سداد مبلغ 100 جنية استخراج شهادة .

- يشترط سداد اشتراك النقابة العامة حتى العام الحالي.