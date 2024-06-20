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للأطباء البيطريين.. تعرف على المستندات اللازمة للقيد بسجلات النقابة والصحة

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القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، المستندات اللازمة للقيد لأول مرة ضمن جداولها، فضلا عن القيد ضمن سجلات وزارة الصحة، ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير تلك الأوراق:

أولا: الأوراق المطلوبة للقيد بسجلات النقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، ووزارة الصحة :-
- عدد (2)  صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
- عدد (2)  صورة شهاده الميلاد.
- عدد (2)  صورة الموقف من التجنيد + الاصل للاطلاع.
- عدد (1)  فيش وتشبيه حديث باسم النقابة.
- عدد (5)  صورة شخصية 4*6.
- عدد (2)  شهادة بكالوريوس (أصل).
- دفع مبلغ 400 جنية رسم القيد بسجلات النقابة ووزارة الصحة.


ثانياً : الأوراق المطلوبة للقيد بسجل الأخصائيين بالنقابة:-
- عدد (1) اصل شهادة التخصص للدبلوم – الماجستير – الدكتوراة وصورة شخصية حديثة 4 * 6
- سداد مبلغ 200 جنية رسم تسجيل بسجل الأخصائيين ( اول مرة )
- سداد مبلغ 100 جنية استخراج شهادة .
- يشترط سداد اشتراك النقابة العامة حتى العام الحالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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