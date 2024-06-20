شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء البيطريين.. تعرف على المستندات اللازمة للقيد بسجلات النقابة والصحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، المستندات اللازمة للقيد لأول مرة ضمن جداولها، فضلا عن القيد ضمن سجلات وزارة الصحة، ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير تلك الأوراق:
أولا: الأوراق المطلوبة للقيد بسجلات النقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، ووزارة الصحة :-
- عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
- عدد (2) صورة شهاده الميلاد.
- عدد (2) صورة الموقف من التجنيد + الاصل للاطلاع.
- عدد (1) فيش وتشبيه حديث باسم النقابة.
- عدد (5) صورة شخصية 4*6.
- عدد (2) شهادة بكالوريوس (أصل).
- دفع مبلغ 400 جنية رسم القيد بسجلات النقابة ووزارة الصحة.
ثانياً : الأوراق المطلوبة للقيد بسجل الأخصائيين بالنقابة:-
- عدد (1) اصل شهادة التخصص للدبلوم – الماجستير – الدكتوراة وصورة شخصية حديثة 4 * 6
- سداد مبلغ 200 جنية رسم تسجيل بسجل الأخصائيين ( اول مرة )
- سداد مبلغ 100 جنية استخراج شهادة .
- يشترط سداد اشتراك النقابة العامة حتى العام الحالي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز