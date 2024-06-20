موتها من الضرب.. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيقات المختصة، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته ضربا بسبب خلافات أسرية في العمرانية.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها ضربا بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.